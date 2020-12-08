Прощание с Виктором Понедельником пройдет в Москве 

"Родственники чемпиона Европы по футболу 1960 года Виктора Понедельника приняли решение о кремации, которая пройдет в Москве. Там же пройдет прощание, точная дата пока не известна. При этом родные намерены исполнить волю усопшего и предать его прах земле в Ростове-на-Дону. Церемония пройдет, когда позволит санитарно-эпидемиологическая ситуация", — рассказал Логвиненко.