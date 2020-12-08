Болельщики «Зенита» освистали Дзюбу 

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Во время матче шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов между «Зенитом» и дортмундской «Боруссией» петербургские болельщики подвергли обструкции форварда Артёма Дзюбу.

Когда на 60-й минуте нападающий выходил на замену фанатский сектор свистом встретил его появление у кромки поля, а затем аналогично отреагировал, когда диктор объявил фамилию капитана сборной России

Ближе к концовке матча, когда Дзюба получил мяч в центре поля и побежал с ним в атаку, фанаты также начали свистеть пока форвард не отдал пас другому игроку.

Напомним, «Зенит» проиграл «Боруссии» со счётом 2:1. До появления Дзюбы на поле петербургский клуб вел — 1:0.