Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак ответил на вопрос об отставке после матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии", передает официальный сайт команды.

"Зенит", который является действующим чемпионом России, проиграл немецкой команде со счетом 1:2. Петербургская команда не смогла одержать ни одной победы в нынешнем сезоне в еврокубке.

Специалист отметил, что выполняются те задачи, которые были поставлены перед ним в начале сезона.

"В еврокубках хотели большего, но будем работать, чтобы становиться сильнее. Разговоров о будущем не было, у меня действующий контракт", — заявил Семак.