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Союз европейских футбольный ассоциаций ( УЕФА ) выступил с официальным заявлением по поводу матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между французским "ПСЖ" и турецким "Истанбул Башакшехир", сообщает сайт организации.

Игра будет продолжена 9 декабря и начнется в 20.55 по московскому времени с 14-й минуты. На матч будет назначена другая судейская бригада. Поединок был остановлен на 14-й минуте из-за того, что судья назвал тренера стамбульцев Пьер Вебо "черным парнем".

После этого игрок турецкой команды Демба Ба начал спорить с арбитром и предъявлять ему претензии, за что получил красную карточку.

В знак протеста все футболисты "Истамбула" покинули поле, к ним присоединились игроки "ПСЖ". Ранее сообщалось, что президент Турции призвал УЕФА вмешаться в скандал матча "Истанбула" и "ПСЖ".