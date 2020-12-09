Семак отказался комментировать свист фанатов в адрес Дзюбы 

"Зенит" во вторник на своем поле проиграл дортмундской "Боруссии" со счетом 1:2 в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов и завершил выступление в еврокубках в нынешнем сезоне. Дзюба вышел на замену во втором тайме, при этом его выход на поле фанатский "вираж" сопроводил свистом и неодобрительным гулом.

"Что здесь можно комментировать? Наше дело работать, продолжать добиваться результата, что мы и делаем", — сказал Семак журналистам.