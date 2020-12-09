Когда жребий свел в одной группе «Барселону» и «Ювентус», взорвалась информационная бомба — Месси и Роналду снова встретятся лицом к лицу. Однако эпичной схватки не получилось — матч первого круга в Турине Криштиану пропустил из-за коронавируса («Барса» победила 2:0, Месси забил и отдал голевую), а во втором круге решалось только то, кто выйдет из группы с первого места.

Зато обе легенды были в строю. Перед началом игры Месси и Роналду обнялись как старые друзья — во времена их противостояний в класико такое было сложно представить. «Мы участвуем в различных церемониях награждения уже 12–13 лет, и я никогда не видел в нем соперника, это все разжигается в СМИ. Мы всегда отлично ладили, и если вы спросите Лео, он скажет вам то же самое», — сказал Криштиану после игры.

А на поле в первом тайме царствовал именно португалец. Уже в самом начале игры он проверил тер Штегена выстрелом со средней дистанции, а на 12-й упал в штрафной после фола молодого защитника Араухо и уверенно реализовал пенальти. Спустя 7 минут Роналду увел за собой сразу двух защитников «Барселоны» и позволил Маккенни расстрелять ворота хозяев. А на 54-й после игры рукой в исполнении Лангле оформил дубль с пенальти.

Роналду забил «Барсе» 14 голов за последние 13 игр на «Камп Ноу», а также оформил свой 650-й гол на клубном уровне. «Ювентус» же победил со счетом 3:0 и вышел из группы с первого места. Плюс стал первым итальянским клубом, которому удалось забить «Барсе» 3 гола на «Камп Ноу» в еврокубковом матче.

«Барса» же прервала свою беспроигрышную домашнюю серию из 38 матчей в ЛЧ. В последний раз на групповом этапе каталонцы проигрывали дома еще в 2009 году, когда «Рубин» Курбана Бердыева сотворил настоящую сенсацию. А еще сине-гранатовые впервые в истории пропустили 2 мяча в стартовые 20 минут матча ЛЧ на «Камп Ноу». Хотя перекрытие антирекордов в исполнении этой команды уже вряд ли должны кого-то удивлять.

Не может ничего поделать и Месси. В матче с «Ювентусом» он пытался в одиночку разгонять атаки и нанес целых 7 ударов в створ. Но со всеми справился великий Джанлуиджи Буффон . Лео нанес наибольшее количество ударов в створ ворот соперника в матче ЛЧ, не забив при этом ни гола, начиная с сезона-2003/04.

На поле играли футболисты, так что винить нужно нас. Сегодня мы предстали в отвратительном виде, и нам жаль наших фанатов. Антуан Гризманн

«Мы ни разу не контролировали ход игры в течение 90 минут, — говорит Рональд Куман. — По правде говоря, я даже удивился, как плохо мы начали, нам не хватало желания. Я всегда говорю игрокам, что я хочу видеть от них на поле, настраиваю команду. Сегодня мы оставляли слишком много свободных зон и сыграли не на своем уровне. «Ювентус» выглядел гораздо убедительнее».

Один из последних очных матчей двух легенд мирового футбола не стал эпичным — это было избиение команды, которая не знает, что делать на поле кроме того, как отдать мяч Месси. «Юве» тоже переживает период перестройки, но на фоне катаклизма в Барселоне их проблемы — из детского сада.