«Зачем ты назвал его черным?»: расистский скандал в ЛЧ 

"Истанбул" ушел с поля в матче Лиги чемпионов с французским "ПСЖ" после расистского замечания румынского арбитра Себастьяна Колтеску в адрес одного из тренеров турецкой команды. Матч был прерван на 14-й минуте первого тайма.

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между французским «ПСЖ» и турецким «Истанбулом» был прерван в начале первого тайма из-за расистского скандала. На 14-й минуте игры главный арбитр матча Овидиу Хацеган удалил со скамейки запасных ассистента тренера турецкого клуба Пьера Вебо

При этом четвертый арбитр Себастьян Колтеску, по сообщениям французских СМИ, бросил в адрес Вебо расистское замечание, что мгновенно вызвало скандал.

К судье Колтеску подбежал игрок «Истанбула» Демба Ба, выразивший свое недовольство, а также форварды «ПСЖ» Килиан Мбаппе и Неймар.

По информации L'Equipe, арбитр зачем-то уточнил цвет кожи тренера, сказав о нем «этот черный парень», после чего Демба Ба, известный своими выступлениями за «Челси», поинтересовался у него, зачем нужно было это уточнение.

«Если бы речь шла о белом парне, ты бы не назвал его «этот белый парень», ты бы сказал: «этот парень». Так почему, когда речь о черном человеке, ты уточняешь его цвет?»— резонно спросил футболист.

После почти десяти минут переговоров игроки «Истанбула» ушли с поля, за ними последовали и хозяева встречи. На момент остановки счет в матче не был открыт. В официальном твиттере стамбульского клуба вскоре выложили баннер «Нет расизму».

После ухода команд с поля официальные лица матча попытались урегулировать конфликт, назначив продолжение встречи на полночь по московскому времени. Предполагалось, что Колтеску будет работать с системой VAR, а его в качестве четвертого арбитра заменит судья, изначально сидевший за пультом VAR. Однако этот вариант не устроил стамбульцев: они потребовали исключения Колтеску из состава делегации и в итоге так и не вернулись на поле.

Что характерно, игроки «ПСЖ» поддержали своих соперников в этом конфликте.

«Мы не можем играть с этим парнем», — заявил нападающий парижан Киллиан Мбаппе в комментарии Get French Football News, имея в виду румынского арбитра.

Впоследствии стало известно, что матч перенесен на 9 декабря, 20:55 мск. Впрочем, никакого турнирного значения он уже не имеет. Поражение « Манчестер Юнайтед » от «РБ Лейпцига» в параллельной игре обеспечило «ПСЖ» место в плей-офф Лиги чемпионов вне зависимости от исхода встречи с «Истанбулом». Турецкий клуб лишился шансов на продолжение борьбы в еврокубках еще до начала игры.

Отметим, что борьба с расизмом стала одной из самых заметных тенденций международного спорта в 2020 году. Прокатившаяся по всему миру волна протестов после убийства афроамериканского мужчины Джорджа Флойда полицейскими вывела движение за права чернокожих Black Lives Matter на новый уровень известности, после чего многие спортивные лиги, клубы и ассоциации публично поддержали его.

Акции вроде преклонения колена перед матчем стали распространенным явлением в самых разных видах спорта, хотя отдельные клубы и игроки не всегда их поддерживают.

В частности, перед матчем с «Челси» в Лиге чемпионов в конце октября футболисты российского «Краснодара», за исключением четырех человек, отказались вставать на одно колено, за что были раскритикованы английскими болельщиками. Впрочем, никаких санкций к игрокам российской команды УЕФА применять не стал.

При этом любопытно, что несмотря на многолетние программы ФИФА и УЕФА, направленные на противодействие расизму, черные футболисты по-прежнему зачастую не чувствуют себя в безопасности на международных соревнованиях.

Бывший полузащитник «Фиорентины», «Милана» и «Барселоны» Кевин-Принс Боатенг в комментарии изданию Goal с грустью отметил, что расизма в футболе по-прежнему в избытке.