Румынский арбитр Себастьян Чолтеску, которого обвинили в расистских заявлениях, из-за которых был остановлен матч Лиги чемпионов ПСЖ — «Истнабул», рассказал, что произошло на самом деле.

О реакции четвёртого арбитра встречи сообщилфранцузский портал Get French Football News в своём Twitter. По данным портала, Чолтеску заявил, что его совершенно неправильно поняли, он и не собирался никого оскорблять.

Negru по-румынски означает «чёрный». Я не расист, — заявил Чолтеску.

Между тем, стало известно, что УЕФА намерена провести расследование причин сованного матча Лиги чемпионов.

Как сообщал NEWS.ru, матч между французским ПСЖ и турецким «Истанбулом» в рамках шестого раунда Лиги чемпионов был прерван из-за высказываний резервного арбитра о «чёрном парне» в адрес одного из помощников тренера стамбульской команды Пьера Вебо

Отмечается, что румынский четвёртый арбитр встречи Себастьян Чолтеску отчётливо произнёс в адрес Вебо слово «negro», после чего тот возмутился и стал агрессивно уточнять у судьи, почему тот позволил себе употребить такое слово.

Отметим, что изначально конфликт возник из-за фола на поле со стороны ПСЖ. Вебо был возмущён тем, что игроку французской команды не дали «горчичник», чем и привлёк внимание арбитра. Чолтеску сообщил главному судье встречи Овидиу Хацегану , что на скамейке турецкой команды неподобающим образом себя ведёт какой-то «чёрный парень» и опросил разобраться с этим.

Позднее стало известно, что матч шестого раунда Лиги чемпионов ПСЖ — «Истанбул» будет доигран 9 декабря.