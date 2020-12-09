«Ничего глупее сделать было нельзя»

«Мое мнение по «главной теме дня» максимально простое. «Человек при исполнении» имеет особую ответственность. В том числе и за слова. Возможно, румынский судья вовсе не расист — но вот недалекий судак он совершенно точно. «Этот черный парень» — ничего глупее сделать в конце 2020-го нельзя.