«Ничего глупее сделать было нельзя»

Известный спортивный комментатор Алексей Андронов отреагировал на громкий расистский скандал в матче Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Истанбул Башакшехир», главным виновником которого стал румынский судья Себастьян Колцеску.
«Мое мнение по «главной теме дня» максимально простое. «Человек при исполнении» имеет особую ответственность. В том числе и за слова. Возможно, румынский судья вовсе не расист — но вот недалекий судак он совершенно точно. «Этот черный парень» — ничего глупее сделать в конце 2020-го нельзя.
Прецедент со срывом матча, конечно, опасен. И может запустить цепочку…
Ну и давно пора прекратить практику «поддержки арбитров» из не самых футбольных стран. Играют лучшие футболисты — значит, судить должны лучшие арбитры», — написал Андронов в своем телеграм-канале.