«Краснодар» дал бой «Челси» в Лондоне

"Краснодар" на мажорной ноте завершил свое участие в Лиге чемпионов, разойдясь миром в Лондоне с грозным "Челси". Прошедший матч можно уверенно назвать подготовкой к Лиге Европы: потеряв шансы на выход из группы, команда Мурада Мусаева все же обеспечила себе третье место в квартете и теперь поборется в плей-офф второго по значимости клубного турнира Старого Света.

Как таковой интриги в этом матче не было. «Краснодар», крайне обидно уступивший «Севилье» в двух встречах, одолел французский «Ренн» и ворвался в число 32 команд, которые уже в 2021 году будут биться за победу в Лиге Европы УЕФА . Третье место от «быков» уже не уйдет… «Челси» же, набравший отличный ход во втором сезоне Фрэнка Лэмпарда у руля «синих», провели шикарный групповой раунд.

Четыре победы и одна ничья, всего один пропущенный мяч и 13 голов — гарантированное первое место (даже если «Севилья» догонит англичан, последние останутся первыми благодаря победе в очной встрече) попросту лишало лондонцев мотивацией перед матчем с российским клубом.

Но стимул — стимулом, а подготовка пресс-службы к матчу с «Краснодаром» оказалась на высшем уровне. Лондонцы опубликовали в Instagram афишу схватки, спародировав в ней кириллицу. Так, английскую букву «A» заменили на русскую «Д», «R» — на «Я», «N» — на «И», а «B» — на «Б».

Как оказалось позднее, футболисты хозяев оказались готовы к «быкам» суть хуже креативщиков. Полурезервный состав команды Лэмпарда (к примеру, в стартовом составе не было ни Н'Голо Канте, ни Тимо Вернера , ни разразившегося покером в ворота «Севильи» Оливье Жиру) уверенно шел в атаку, однако на своей половине позволяли «Краснодару» слишком много. В первом опасном моменте наша команда простила лондонцев. Кабелла и Классон сообразили стеночку, Реми вывел на ударную позицию Виктора, а тот направил мяч рядом с дальним углом ворот Кепы Аррисабалаги.

Зато затем испанскому вратарю все же пришлось капитулировать. Спокойный и уверенный «Краснодар» провел атаку левым флангом: прострел Классону, тот отдал Кабелле, а Реми шикарным ударом нашел ближний угол. 1:0! Жаль, что «Челси» быстро вернулся в игру: Кайо в собственной штрафной был оставлен в дураках Абрахамом и сфолил на бразильце. Пенальти уверенно реализовал Жоржиньо.

Пропущенный мяч ничуть не расстроил бело-зеленых: клуб из России никак не мог удержать вездесущего Абрахама, но в остальном уверенно справлялся с английским грандом. То хладнокровие, с которым «Краснодар» провел первые 45 минут матча на «Стэмфорд Бридж», не могло не порадовать. Пожалуй, это был самый цельный тайм «Краснодара» в нынешнем розыгрыше ЛЧ.

Второй тайм получался под копирку. Забыв о разгроме в родных стенах со счетом 0:4, гости также сбросили с себя и груз ответственности за результат. Гарантированное участие в ЛЕ продолжало помогать «Краснодару»: «быки» классно прессинговали, стелясь в подкатах, Вандерсон финтил и искал возможность для удара, Кабелла не давал покоя капитану «Челси» Сесару Аспиликуэте.

Однако игре катастрофически не хватало моментов. До 60-й минуты только соперники смогли записать себе в актив по голу и одному-единственному опасному моменту.

Однако в итоге стражу ворот гостей Евгению Городову в игру вступить пришлось. Откровенный привоз Рамиреса привел к плотному выстрелу Абрахама, с которым не без труда вратарь справился. Мяч шел в левый нижний угол, и только выставленная Городовым нога лишила «Челси» второго гола.

За 15 минут до финального свистка Лэмпард бросил в бой Вернера и Канте. Вот только ни немецкий бомбардир, ни чемпион мира — 2018 вмешаться в ход игры не смогли. Единицы так и остались на табло стадиона «синих».