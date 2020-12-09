УЕФА отреагировал на расистский скандал

В УЕФА заявили, что проведут тщательное расследование произошедшего. «Расизму и дискриминации в любой форме не место в футболе», — говорится в сообщении.

Ранее 9 декабря резервный судья Себастьян Чолтеску, из-за расистских высказываний которого была прервана игра, объяснился . «Negru по-румынски означает "черный". Я не расист», — подчеркнул арбитр.

Матч между ПСЖ и «Истанбулом» должен был состояться 8 декабря, но был перенесен на 9 декабря. Поскольку он был прерван на 14-й минуте, его начнут с того же момента. При этом на встречу будет назначена другая судейская бригада.