"Если говорить об этом сезоне, то он не является уникальным. Говоря о причинах, можно выделить две основные, — сказал Дюков журналистам. — Первая — пандемия коронавируса. Из-за заболевания мы видим, что клубы не смогли провести свои матчи в оптимальных составах. Не хочу приводить статистику, но коронавирус стал мощным негативным фактором, повлиявшим на выступление наших клубов в еврокубках".
"Вторая проблема — не новая. К сожалению тот футбол, в который мы играем в России, устарел, — продолжил глава РФС. — И с точки зрения развития футбол в Европе ушел вперед. Это футбол с совсем другой интенсивностью. Играя в такой спокойный футбол здесь, в России, очень сложно перестроиться на другие скорости. Европейский футбол более интенсивен, приходится играть под давлением. И с точки зрения тактической подготовки футбол в Европе находится на другом, более качественном уровне".
"Конечно, можно что-то менять через переформатирование чемпионата, нам нужно по-максимуму увеличить количество высокоинтенсивных матчей в нашем чемпионате. Потому что 30 туров, и далеко не все они — матчи с высокой интенсивностью. Этого недостаточно, чтобы наши клубы прогрессировали и были конкурентноспособными в Европе", — заявил Дюков.