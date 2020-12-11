"Вторая проблема — не новая. К сожалению тот футбол, в который мы играем в России, устарел, — продолжил глава РФС. — И с точки зрения развития футбол в Европе ушел вперед. Это футбол с совсем другой интенсивностью. Играя в такой спокойный футбол здесь, в России, очень сложно перестроиться на другие скорости. Европейский футбол более интенсивен, приходится играть под давлением. И с точки зрения тактической подготовки футбол в Европе находится на другом, более качественном уровне".