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Президент РФС высказался о скандальном интервью Черчесова 

Газета.Ru и ещё 1 24 минуты назад
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о скандальном интервью наставника сборной России по футболу Станислава Черчесова, передает "Чемпионат.com".
Напомним, специалист отметил, что "бездарный" Антон Заболотный лучше, чем "талантливый" игрок ЦСКА Федор Чалов.

"Понятно, чем руководствовался Станислав Саламович, когда критиковал игроков. Может, это получилось спонтанно. Он переживает за результат. Для него небезразличны игроки", — сказал Дюков.

Также Дюков отметил, что критика, которая прозвучала из уст Черчесова, была направлена на то, чтобы придать импульс для развития игроков. Ранее шоумен Дмитрий Позов записал обращение к Черчесову после их конфликта.
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Футбол , Видео , Станислав Черчесов , Александр Дюков , Федор Чалов , Антон Заболотный , РФС , ЦСКА , СБОРНАЯ РОССИИ , Чемпионат.com
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