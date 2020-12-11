"Понятно, чем руководствовался Станислав Саламович, когда критиковал игроков. Может, это получилось спонтанно. Он переживает за результат. Для него небезразличны игроки", — сказал Дюков.

Также Дюков отметил, что критика, которая прозвучала из уст Черчесова, была направлена на то, чтобы придать импульс для развития игроков. Ранее шоумен Дмитрий Позов записал обращение к Черчесову после их конфликта.