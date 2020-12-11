«На поле будет война. Пусть мы в жизни, в сборной общаемся и хорошо проводим время, но когда выйдем на поле, и моя команда, и они 90 минут будут отдавать все силы для победы. И если кто-то кому-то ногу оторвет, всем будет без разницы», — цитирует Джикию «Спорт-Экспресс».