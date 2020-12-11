Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия высказался о предстоящем матче 19 тура чемпионата России против петербургского «Зенита».
«На поле будет война. Пусть мы в жизни, в сборной общаемся и хорошо проводим время, но когда выйдем на поле, и моя команда, и они 90 минут будут отдавать все силы для победы. И если кто-то кому-то ногу оторвет, всем будет без разницы», — цитирует Джикию «Спорт-Экспресс».
Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет в Санкт-Петербурге 16 декабря. После 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) в турнирной таблице лидирует петербургский клуб (35 очков), опережающий красно-белых по дополнительным показателям.
Ранее Джикия поздравил нападающего «Химок» Резиуана Мирзова с забитым мячом в ворота московского ЦСКА.