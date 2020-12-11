Игрок московского ЦСКА Иван Обляков порассуждал о причинах провала российских клубов в еврокубках. Напомним, петербургский "Зенит" московский "Локомотив" и столичный ЦСКА не попали в весеннюю часть еврокубковых турниров. Лишь "Краснодару" удалось пробиться в 1/16 финала Лиги Европы, заняв в Лиге чемпионов третье место в группе.
"В чем причина такого выступления российских клубов в еврокубках? Такой результат, это футбол. Значит заслужили то, где мы есть. В том числе и мы", — сказал Обляков в эфире "Матч ТВ".
Ранее ЦСКА проиграл загребскому "Динамо" в матче Лиги Европы.