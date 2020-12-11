Джикия пошутил о причёске Крала 

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос, хотел бы он себе сделать такую же причёску как у хавбека команды Алекса Крала.

«Нужно что-то праздничное делать, а не вот этот тайфун на голове. У него ураган по голове прошёлся», — сказал Джикия во время детской пресс-конференции команды, которая прошла в онлайн-режиме.

Голкипер «Спартака» Артём Ребров в свою очередь предложил юным болельщикам команды с помощью голосования в соцсетях выбрать причёску, которую сделает Джикия.

После 17 туров «Спартак» набрал 35 очков и занимает второе место в чемпионате России, уступая идущему на первой позиции «Зениту» лишь по дополнительным показателям.