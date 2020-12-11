ЦСКА задумался об отставке Гончаренко

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко может быть отправлен в отставку. Такой вариант всерьез рассматривает руководство клуба. Как сообщает «Чемпионат», произойти это может до Нового года.

«Клуб и тренер последние недели обсуждают совместное будущее. Сейчас в клубе допускают все варианты развития ситуации, но вариант с отставкой серьёзно рассматривается. Во многом решение будет зависеть от результата в матчах с «Уралом» и «Ростовом». При этом если Гончаренко покинет команду, то одним из кандидатов на пост тренера команды может быть Василий Березуцкий», — сказал источник.

ЦСКА занимает 3-е место в РПЛ после 17-ти туров, но финишировал на последнем месте на групповом этапе Лиги Европы. При этом в шести последних матчах во всех турнирах армейцы трижды проиграли и три раза сыграли вничью.

Виктор Гончаренко работает в ЦСКА с 2016 года.