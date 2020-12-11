Эх, какая была эйфория от трех клубов в Лиге чемпионов: чувствовали себя сильными, верили в лучшее, кайфовали. А теперь отходняки, ломка, депрессия. Но это проблемы наркоманов от футбола, а трезвые люди и так понимали, что русские клубы выигрывать не будут.

Удивительно сегодня видеть истерику от опытных журналистов. Люди 30 лет в профессии и пишут: «Мы провалились, такого еще не было, мы все дальше от небесной Европы и находимся на самом дне».

А по-моему все наоборот, Россия на пике. Четвертьфинал чемпионата мира, прямой выход на Евро, три клуба в ЛЧ, куда уж глубже-то интегрироваться в наших западных партнеров?

Вы лучше вспомните, что было раньше, в прекрасные 90-е: временами 0 клубов в ЛЧ, проигрыш «Вардару», игрокам с нарисованными маркером номерами, а также и пролет сборной c ЛЕГИОНЕРАМИ от всяких Кипров?

Да, нефть подросла, и мы перестали бомжевать, спрессовали европейский футбол деньгами, взяли какие-то кубки, вылезли на 6-е место в рейтинге УЕФА , претендовали на пятое.

Но скажите, разве не комично сравнивать нас с Францией? Вы в своем уме?! Вы, простите, своими Чуперками с кем там собрались конкурировать? С чемпионами мира, с «ПСЖ» и Неймаром, с середняками вроде Депая? Да из Лиги 1 за год в топ-клубы уезжает больше людей, чем за всю историю России уехало просто в Европу.

Похожая история с Португалией. Да, она победнее Франции, но зато идеальный климат, традиции, перевалочный пункт между Южной Америкой, Африкой и лучшими лигами. Это же нонсенс, что в таблице коэффициентов Россия была бы выше.

И теперь, когда денег стало меньше, мы действительно падаем с вершины, но не на дно, а на прежний уровень, где через пару тройку лет нас догонят Бельгия, Голландия и Австрия.

Причин масса: где-то лучше климат, где-то традиции, где-то удобные расстояния, где-то смешение народов и стилей, но в основном у них иной уровень спортивной науки и есть общегражданская культура, не подразумевающая глобального воровства на всех уровнях.

И тот факт, что Россия вспомнит свое место и вернется на свое заслуженное 9-ю или 10-ю строчку — он же прекрасен. Давно пришло время вылезти из пошлых золотых клеток, очиститься от клюнувшего на огромные деньги криминала, осознать свое место в мире и начать работать.

Обучать тренеров и менеджеров в Европе, менять систему фильтрации талантов, заниматься наукой. И уже точно зная: можно купить самую дорогую яхту, самый дорогой джет, самую дорогую муфточку для собаки, но футбол — нет, не купишь.

А нам, журналистами, стоит перестать выбивать клики соплями из серии: «Мы — дно». Настало время не ныть, а предлагать.