«Интер» решил судьбу Конте после провала в ЛЧ

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Боссы миланского «Интера» приняли решение относительно будущего главного тренера команды Антонио Конте после провального выступления в Лиге чемпионов.

Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, руководство «нерадзурри» пока не планирует увольнять 51-летнего итальянского специалиста.

Напомним, что по итогам группового раунда Лиги чемпионов миланский гранд финишировал на последнем месте в группе В, пропустив вперед донецкий «Шахтёр», менхенгладбахскую «Боруссию» и мадридский «Реал»

В итальянской Серии А «Интер» занимает вторую позицию после десяти сыгранных туров.