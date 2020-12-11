Погба намерен вернуться в «Ювентус» 

По информации издания, француз хочет убедить руководство «красных дьяволов» начать переговоры с итальянской командой. «Ювентус» готов приобрести игрока, однако на него также претендуют мадридский «Реал» и «Пари Сен-Жермен».

Погба перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в 2016 году за €105 млн В нынешнем сезоне чемпионата Англии он принял участие в восьми матчах, в которых забил один мяч.