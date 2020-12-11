«Зенит» — «Динамо»: прогноз и ставки на матч РПЛ 12 декабря, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

12 декабря в Санкт-Петербурге, на стадионе «Газпром-Арена» пройдет матч 18-го тура РПЛ «Зенит» — «Динамо». Начало прямой трансляции на «Матч Премьер» в 19:00 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом противостояния клуб из Санкт-Петербурга. Сделать ставку на победу «Зенита» можно с коэффициентом 1.60, что соответствует 60% вероятности. Успех «Динамо» аналитики оценили коэффициентом 5.50 (17%), ничья в основное время идёт за 4.20 (23%).

«Зенит» — «Динамо»: какие делать ставки на матч РПЛ 12 декабря

«Зенит» наконец-то отмучался в Лиге чемпионов, другого слова не подобрать. Команда Сергея Семака набрала всего 1 очко во вполне проходной группе. Игра тоже глаз не радовала. При этом разрыв на два фронта привел к тому, что и в чемпионате петербуржцев настиг спад. В результате сейчас сине-бело-голубые делят лидерство со «Спартаком».

Что до «Динамо», то после резвого старта Сандро Шварца и его команду поджидал холодный душ во встрече с «Ростовом» в виде крупного поражения. Отреагировали на него бело-голубые неплохо, с минимальным счетом переиграв тульский «Арсенал» (1:0). Положение в турнирной таблице тоже неплохое — 4-е место всего в 5 очках от лидера.

Не будем забывать, что в первом круге в Москве «Динамо» обыграло зенитовцев. Правда, все это было еще при Кирилле Новикове. Но и сейчас у москвичей есть все шансы заработать очки. У них куда легче график, в то время как «Зенит» уже мечтает только о том, чтобы быстрее завершить осеннюю часть первенства. Поставить на то, что «Динамо» не проиграет, в БК «Фонбет» можно за 2.35.

Исходя из вводных, можно сделать нетривиальную ставку на ничью. «Зенит» выше классом, но не в лучшей форме, а особого желания питерцы в последнее время не проявляют. Динамовцы же могут постараться перебегать соперника, поддушить его прессингом. Но в то же время совершенно нет уверенности, что динамовские форварды справятся с парой Ловрен-Ракицкий. Поэтому можно поставить на ничью в БК «Фонбет» за 4.20. Если поставите 1000 рублей — получите 4200 в случае успеха!