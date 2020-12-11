12 декабря в матче 18-го тура РПЛ сыграют «Сочи» и «Спартак». В первом круге матч этих команд завершился громким судейским скандалом, дело дошло даже до угроз спартаковцев сняться с чемпионата. Будет ли яркий футбол на этот раз? Сделать ставку на эту игру можно в букмекерской компании «Фонбет».
«Сочи» — «Спартак»: прогноз и ставки на матч РПЛ 12 декабря, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию
12 декабря в Сочи, на стадионе «Фишт» пройдет матч 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак». Начало прямой трансляции на «Матч Премьер» в 16:30 мск.
Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом противостояния красно-белых. Сделать ставку на победу «Спартака» в основное время можно с коэффициентом 2.07, что соответствует 49% вероятности. Успех «Сочи» аналитики оценили коэффициентом 3.55 (26%), ничья в основное время идёт за 3.60 (25%).
Эксперты не ждут высокой результативности в матче РПЛ «Сочи» — «Спартак». Поставить на тотал больше 2.5 гола можно за 2.12, а на тотал меньше 2.5 ставят за 1.72. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».
«Сочи» — «Спартак»: какие делать ставки на матч РПЛ 12 декабря
«Спартак» благодаря победе над обескровленным «Тамбовом» вновь делит лидерство в РПЛ, у красно-белых, как и у «Зенита», 35 очков. Безусловно, стоит отметить, что очень сильно на руку команде Доменико Тедеско играет отсутствие еврокубков. Осеннего спада избежать не удалось, но лихорадило и соперников. Поэтому москвичи в игре и в борьбе за самые высокие места. Да, не сыграет Александр Соболев, который восстанавливается после операции, зато к матчу с сочинцами готовится Александр Кокорин.
Что до «Сочи», то у южан в 17-м туре наконец-то прервалась трехматчевая безвыигрышная серия — команда Владимира Федотова обыграла «Ахмат» со счетом 2:0. После резвого старта сочинцы слезли в середину таблицы, сейчас они идут на 7-м месте, отставая от лидера на 8 очков.
Наверняка все помнят скандальный матч между этими командами в первом круге. Грубые ошибки Василия Казарцева, сомнительные пенальти в ворота «Спартака», громкие заявления Леонида Федуна о снятии с чемпионата…Кажется, для красно-белых предстоящий матч будет принципиальным. По составу «Спартак» — более классная команда, настрой тоже будет зашкаливать. Поставить на победу «Спартака» в БК «Фонбет» можно за 2.07.
При хорошем положении в турнирной таблице «Спартак» не может похвастать надежной обороной. В каждом матче у ворот москвичей возникают моменты, Александр Максименко играет довольно надежно, но зачастую и он не может выручить команду. В то же время впереди у спартаковцев все в порядке. Ларссон и Понсе доступны, если будет пенальти, то есть Александр Кокорин. Да и с появлением Виктора Мозеса с правого фланга москвичи угрожать стали куда чаще. Логична ставка на то, что обе команды забьют. Поставить на такой исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 1.88.
Букмекеры не ждут результативного матча, но это не означает, что так не будет. Если «Спартак» сможет открыть счет, сочинцам придется раскрываться и давать дополнительный простор быстрому спартаковскому нападению. В то же время красно-белые не так хороши в обороне. Так давайте ставить на голы, ждать забитых мячей, ведь за это мы и любим футбол! Поставить на то, что в матче будет минимум 3 забитых мяча, можно с коэффициентом 2.12. Делаете ставку в 1000 рублей в БК «Фонбет», получаете 2120 в случае успеха!