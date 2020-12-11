«Сочи» — «Спартак»: прогноз и ставки на матч РПЛ 12 декабря, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

12 декабря в Сочи, на стадионе «Фишт» пройдет матч 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак». Начало прямой трансляции на «Матч Премьер» в 16:30 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом противостояния красно-белых. Сделать ставку на победу «Спартака» в основное время можно с коэффициентом 2.07, что соответствует 49% вероятности. Успех «Сочи» аналитики оценили коэффициентом 3.55 (26%), ничья в основное время идёт за 3.60 (25%).

«Сочи» — «Спартак»: какие делать ставки на матч РПЛ 12 декабря

«Спартак» благодаря победе над обескровленным «Тамбовом» вновь делит лидерство в РПЛ, у красно-белых, как и у «Зенита» , 35 очков. Безусловно, стоит отметить, что очень сильно на руку команде Доменико Тедеско играет отсутствие еврокубков. Осеннего спада избежать не удалось, но лихорадило и соперников. Поэтому москвичи в игре и в борьбе за самые высокие места. Да, не сыграет Александр Соболев , который восстанавливается после операции, зато к матчу с сочинцами готовится Александр Кокорин

Что до «Сочи», то у южан в 17-м туре наконец-то прервалась трехматчевая безвыигрышная серия — команда Владимира Федотова обыграла «Ахмат» со счетом 2:0. После резвого старта сочинцы слезли в середину таблицы, сейчас они идут на 7-м месте, отставая от лидера на 8 очков.

Букмекеры не ждут результативного матча, но это не означает, что так не будет. Если «Спартак» сможет открыть счет, сочинцам придется раскрываться и давать дополнительный простор быстрому спартаковскому нападению. В то же время красно-белые не так хороши в обороне. Так давайте ставить на голы, ждать забитых мячей, ведь за это мы и любим футбол! Поставить на то, что в матче будет минимум 3 забитых мяча, можно с коэффициентом 2.12. Делаете ставку в 1000 рублей в БК «Фонбет», получаете 2120 в случае успеха!