Березуцкий может стать новым главным тренером ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко может досрочно уйти в отставку. О том, что руководство клуба планирует распрощаться с ним до нового года, сообщает Championat.com со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

В последнее время ЦСКА показывает не лучшие результаты. Впервые в истории Лиги Европы российская команда не одержала ни одной победы в группе. Накануне подопечные Гончаренко завершили выступление в турнире, проиграв в гостях загребскому «Динамо» . Причем ЦСКА занимает последнее место в группе второй год подряд. В российской премьер-лиге армейцы проиграли последние три матча. Гончаренко тренирует ЦСКА четыре года. Его контракт действует до конца нынешнего сезона Однако после завершения осенне-зимней части чемпионата его может сменить Василий Березуцкий , утверждают источники «Чемпионата». Такое развитие событий вполне вероятно, считает главный редактор «Спорт 24.ру» Самвел Авакян

«Зенит», — В армейском клубе очень скрупулезно относятся именно к тренерским отставкам. За последние годы топ-клубы «Спартак» «Локомотив» , «Динамо» меняли тренеров как перчатки. Нынешняя провальная кампания в Лиге Европы, наверно, все-таки может стать тем моментом истины для руководства ЦСКА, потому что впереди долгая зимняя пауза, можно за это время как раз поискать и найти топового тренера.

— В чем причина такого неудачного выступления ЦСКА?

— Многие отмечают, что пандемия сильно ударила по нашим клубам. Почему именно по нашим, потому что не было той паузы, которая обычно бывает у игроков, у тренеров между турнирами. В связи с тем, что весной был приостановлен чемпионат, в летний период оперативно был доигран сезон 2019-2020 годов, и спустя буквально три недели стартовал новый чемпионат.

— Прозвучало имя Василия Березуцкого. Как вам кажется, насколько это реально? Насколько он мог бы справиться с этой работой в родном клубе?

— Спрашивал у своих источников, все утверждают, что после окончания карьеры [игрока] он очень серьезно занялся тренерским образованием, практикой. Был членом тренерских штабов и у Слуцкого в голландском «Виллеме», и сейчас у Гончаренко. Говорят, что это талант, которому просто нужно дать шанс. Говорят также, что это один из самых опытных и авторитетных игроков. Этот авторитет остался и сейчас, и мне кажется, если уж рассматривать сейчас замену Гончаренко, то как минимум до лета следующего года лучше Березуцкого, наверное, с этой задачей никто не справится.

Под руководством Гончаренко ЦСКА два года назад завоевал Суперкубок России и два сезона подряд становился серебряным призером чемпионата страны. До конца этого года армейцы проведут еще два матча — домашний с «Уралом» и на выезде с «Ростовом».