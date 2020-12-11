Стали известны претенденты на приз The Best от ФИФА 

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Объявлены имена претендентов на приз The Best от Международной федерации футбола (FIFA). Об этом сообщает "Газета.ру".

Список спортсменов опубликовали в Twitter-аккаунте организации.

The Best FIFA Football Awards считается футбольной наградой, которую каждый год вручает руководящий орган Международной федерации футбола. Ее присуждают по итогам прошедшего сезона. Учитываются заслуги футболистов с июля по июль.