«К этому все шло»: Газизов об увольнении из «Спартака»

"Назвать конкретный момент было бы неправильно, это произошло не одним днем. Это зрело, к этому все шло. Я пытался абстрагироваться и честно продолжать работать на все сто и больше процентов. Ничем не выдал это. Но понял, что дальше сложно, что надо отойти. Это был большой опыт для меня. Я стал только сильнее", — сказал Газизов.