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Газизов — об увольнении из «Спартака»: к этому все шло 

Газета.Ru и ещё 3 1 час назад
«К этому все шло»: Газизов об увольнении из «Спартака»
Фото: ТАСС
Бывший генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал свое увольнение из клуба. Об этом сообщает Sport24. По его словам решение, принятое руководством, не было спонтанным.

"Назвать конкретный момент было бы неправильно, это произошло не одним днем. Это зрело, к этому все шло. Я пытался абстрагироваться и честно продолжать работать на все сто и больше процентов. Ничем не выдал это. Но понял, что дальше сложно, что надо отойти. Это был большой опыт для меня. Я стал только сильнее", — сказал Газизов.

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