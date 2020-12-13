Дзюба оскорбил комментатора Орлова 

«Спасибо большое всем, кто сегодня пришёл за нас поболеть. Было очень хорошо слышно, круто. И, кстати, хотел ещё привет передать Геннадию Сергеевичу, многоуважаемому Геннадию Сергеевичу Орлову по кличке «Флюгер». Привет!», — сказал Дзюба в эфире на канале «Зенита» в Youtube.