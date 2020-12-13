Дзюба оскорбил комментатора Орлова 

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба нелицеприятно высказался о телекомментаторе Геннадии Орлове после домашней победы над «Динамо».
Ранее Орлов возмутился по поводу продления контракта с футболистом. Он заметил, что Дзюбе 32 года и он уже не выдерживает темп все 90 минут.
«Спасибо большое всем, кто сегодня пришёл за нас поболеть. Было очень хорошо слышно, круто. И, кстати, хотел ещё привет передать Геннадию Сергеевичу, многоуважаемому Геннадию Сергеевичу Орлову по кличке «Флюгер». Привет!», — сказал Дзюба в эфире на канале «Зенита» в Youtube.
Ранее сообщалось, что Дзюба поблагодарил Кристиана Нобоа за гол в ворота «Спартака».