Дзюба оскорбил комментатора Орлова 

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6 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
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Ростов
Ростов
0 1
Уфа Уфа
Динамо М
Динамо М
1 0
Арсенал Арсенал
ЦСКА
ЦСКА
2 2
Химки Химки
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Испанская Примера

3 из 4
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Гранада
Гранада
3 3
Уэска Уэска
Осасуна
Осасуна
0 2
Бетис Бетис
Вильярреал
Вильярреал
0 0
Эльче Эльче
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2 из 2
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Вердер
Вердер
1 2
Штутгарт Штутгарт
Шальке-04
Шальке-04
0 3
Байер Байер
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Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
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Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
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Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
2 0
Арсенал Арсенал
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Сочи
Сочи
2 0
Ахмат Ахмат
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Эйбар
0 0
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1 из 1
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Хоффенхайм
Хоффенхайм
3 1
Аугсбург Аугсбург
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Английская Премьер-лига

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Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
1 2
Саутгемптон Саутгемптон
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Российская Премьер-лига

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Химки
Химки
1 0
Арсенал Арсенал
11 декабря

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1 из 1
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Вальядолид
Вальядолид
3 2
Осасуна Осасуна
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Бундеслига

1 из 1
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Вольфсбург
Вольфсбург
2 1
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
11 декабря

Английская Премьер-лига

1 из 1
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Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
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Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
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3 из 3
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Ротор
Ротор
1 0
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Сочи
1 0
Спартак М Спартак М
Зенит
Зенит
3 1
Динамо М Динамо М
12 декабря

Испанская Примера

3 из 4
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Валенсия
Валенсия
2 2
Атлетик Б Атлетик Б
Хетафе
Хетафе
0 1
Севилья Севилья
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Уэска
1 0
Алавес Алавес
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3 из 6
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Боруссия Д
1 5
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Боруссия М
1 1
Герта Герта
Фрайбург
Фрайбург
2 0
Арминия Арминия
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3 из 4
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Вулверхэмптон
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Ньюкасл Юнайтед
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Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
0 0
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3 из 4
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14:00
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16:30
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ЦСКА
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2 из 2
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Тоттенхэм Хотспур
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Манчестер Юнайтед
19:30
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед

Дзюба оскорбил комментатора Орлова 

RT на русском 1 час назад
Дзюба оскорбил комментатора Орлова
Фото: РИА Новости
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба нелицеприятно высказался о телекомментаторе Геннадии Орлове после домашней победы над «Динамо».
Ранее Орлов возмутился по поводу продления контракта с футболистом. Он заметил, что Дзюбе 32 года и он уже не выдерживает темп все 90 минут.

«Спасибо большое всем, кто сегодня пришёл за нас поболеть. Было очень хорошо слышно, круто. И, кстати, хотел ещё привет передать Геннадию Сергеевичу, многоуважаемому Геннадию Сергеевичу Орлову по кличке «Флюгер». Привет!», — сказал Дзюба в эфире на канале «Зенита» в Youtube.

Ранее сообщалось, что Дзюба поблагодарил Кристиана Нобоа за гол в ворота «Спартака».
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