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Тренер «Спартака» Тедеско выступил с заявлением в связи с инцидентом после матча с «Сочи» 

ТАСС 1 час назад
В футболе нет места проявлениям вражды на межнациональной и межэтнической почве. Об этом говорится в заявлении главного тренера московского "Спартака" немца Доменико Тедеско, которое опубликовано на официальном сайте клуба.
В субботу "Спартак" в гостях проиграл "Сочи" со счетом 0:1 в матче 18-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). После игры Тедеско в эфире телеканала "Матч Премьер" сообщил, что один из игроков "Сочи" в подтрибунном помещении ударил его помощника по окончании матча. Также специалист отметил, что в перерыве встречи тренер вратарей "Сочи" Дмитрий Бородин позволил себе оскорбительные высказывания в его адрес с указанием на иную национальность специалиста.

"Как я уже сказал, эмоции — это часть футбола, но есть границы, которые нельзя, даже запрещено переступать, — сказал Тедеско. — Меня оскорбили из-за моего происхождения, а один из игроков "Сочи" ударил Андреаса Хинкеля. Ни в спорте, ни в обществе нет места расизму, проявлению вражды на межнациональной и межэтнической почве, насилию. Я надеюсь, что эта ситуация будет рассмотрена с должной серьезностью, и такое больше не повторится никогда".

"То, что произошло вчера в Сочи, по-настоящему потрясло меня, это касается самого инцидента, последующей реакции со стороны хозяев матча, а также отсутствия требуемого внимания судейского корпуса. За время моего пребывания здесь я действительно научился любить Россию. Меня встретили очень тепло, с распростертыми объятиями, добродушие людей позволило мне и моему тренерскому штабу быстро почувствовать себя как дома. Поддержка наших болельщиков всегда фантастическая, и даже зная, что не все любят "Спартак", я не представлял себе, что такой эксцесс, как вчера, вообще возможен", — добавил главный тренер "Спартака".

Ранее "Спартак" в своем заявлении выразил надежду на то, что Российский футбольный союз проведет объективное расследование обоих инцидентов.
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