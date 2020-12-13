"Как я уже сказал, эмоции — это часть футбола, но есть границы, которые нельзя, даже запрещено переступать, — сказал Тедеско. — Меня оскорбили из-за моего происхождения, а один из игроков "Сочи" ударил Андреаса Хинкеля. Ни в спорте, ни в обществе нет места расизму, проявлению вражды на межнациональной и межэтнической почве, насилию. Я надеюсь, что эта ситуация будет рассмотрена с должной серьезностью, и такое больше не повторится никогда".
"То, что произошло вчера в Сочи, по-настоящему потрясло меня, это касается самого инцидента, последующей реакции со стороны хозяев матча, а также отсутствия требуемого внимания судейского корпуса. За время моего пребывания здесь я действительно научился любить Россию. Меня встретили очень тепло, с распростертыми объятиями, добродушие людей позволило мне и моему тренерскому штабу быстро почувствовать себя как дома. Поддержка наших болельщиков всегда фантастическая, и даже зная, что не все любят "Спартак", я не представлял себе, что такой эксцесс, как вчера, вообще возможен", — добавил главный тренер "Спартака".