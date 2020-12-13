"То, что произошло вчера в Сочи, по-настоящему потрясло меня, это касается самого инцидента, последующей реакции со стороны хозяев матча, а также отсутствия требуемого внимания судейского корпуса. За время моего пребывания здесь я действительно научился любить Россию. Меня встретили очень тепло, с распростертыми объятиями, добродушие людей позволило мне и моему тренерскому штабу быстро почувствовать себя как дома. Поддержка наших болельщиков всегда фантастическая, и даже зная, что не все любят "Спартак", я не представлял себе, что такой эксцесс, как вчера, вообще возможен", — добавил главный тренер "Спартака".