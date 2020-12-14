Месси в шаге от повторения рекорда Пеле 

Капитан "Барселоны" Лионель Месси находится в шаге от повторения знаменательного достижения. Об этом сообщает Football Espana.

После минувшего уикенда в активе 33-летнего аргентинца стало 642 мяча за карьеру.

Отмечается, что несмотря на различные споры вокруг данной темы, Месси остается всего один гол до покорения отметки в 643 мяча за один клуб легендарного бразильца Пеле.

Напомним, что бразилец в 1956-1974 годах защищал цвета "Сантоса", после чего отыграл еще два сезона в США за "Нью-Йорк Космос". Ранее гол Месси принес "Барселоне" домашнюю победу над "Леванте".