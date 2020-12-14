Капитан «Ливерпуля» философски отреагировал на ничью с «Фулхэмом» 

Полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон высказался о матче 12-го тура чемпионата Англии с "Фулхэмом". Встреча завершилась со счетом 0:0.
"Я разочарован началом матча, но доволен результатом… Оправдываться нет желания. Мы прилетели из Дании после Лиги чемпионов, хорошо подготовившись. Нет объяснений, почему мы плохо начали. Может, в другой день мы смогли бы победить. Когда не можешь выиграть — не проигрывай. В то же время я считаю, что мы были достаточно хороши, чтобы получить сегодня три очка", — цитирует англичанина "Би-би-си".
Напомним, что команда Юргена Клоппа с 25 очками догнала лидирующий в АПЛ "Тоттенхэм": мерсисайдцы уступают шпорам только по дополнительным показателям. Ранее "Бернли" в гостях сенсационно одолел "Арсенал".