Капитан «Ливерпуля» философски отреагировал на ничью с «Фулхэмом» 

"Я разочарован началом матча, но доволен результатом… Оправдываться нет желания. Мы прилетели из Дании после Лиги чемпионов, хорошо подготовившись. Нет объяснений, почему мы плохо начали. Может, в другой день мы смогли бы победить. Когда не можешь выиграть — не проигрывай. В то же время я считаю, что мы были достаточно хороши, чтобы получить сегодня три очка", — цитирует англичанина "Би-би-си".