Умер бывший тренер «Ливерпуля» Жерар Улье 

Бывший главный тренер сборной Франции по футболу и тренер "Ливерпуля" Жерар Улье умер в возрасте 73 лет. Специалист скончался в ночь на 14 декабря, передает НСН.

В воскресенье его выписали из больницы. Три недели назад ему сделали операцию на аорте.

Напомним, Улье наиболее известен по работе в "Ливерпуле", с которым добился наибольших успехов в качестве тренера. Под его руководством клуб в период с 1998 по 2004 год завоевали шесть трофеев: Кубок и Суперкубок УЕФА , Кубок и Суперкубок Англии, а также два Кубка английской лиги.

В течение тренерской карьеры Улье также возглавлял сборную Франции, "Лион", "Пари Сен-Жермен", "Ланс" и другие команды. Его последним местом работы стала "Астон Вилла", которую он тренировал с 2010 по 2011 год.