Газизов получил около 100 млн рублей после ухода из «Спартака» 

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Матч-центр
7 декабря

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Сочи
Сочи
2 0
Ахмат Ахмат
7 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Эйбар
Эйбар
0 0
Валенсия Валенсия
7 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
3 1
Аугсбург Аугсбург
7 декабря

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
1 2
Саутгемптон Саутгемптон
11 декабря

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Химки
Химки
1 0
Арсенал Арсенал
11 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
3 2
Осасуна Осасуна
11 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
2 1
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
11 декабря

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
1 2
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
12 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Ротор
Ротор
1 0
Уфа Уфа
Сочи
Сочи
1 0
Спартак М Спартак М
Зенит
Зенит
3 1
Динамо М Динамо М
12 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Валенсия
Валенсия
2 2
Атлетик Б Атлетик Б
Хетафе
Хетафе
0 1
Севилья Севилья
Уэска
Уэска
1 0
Алавес Алавес
12 декабря

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
2 0
Вердер Вердер
Майнц
Майнц
0 1
Кёльн Кёльн
Фрайбург
Фрайбург
2 0
Арминия Арминия
12 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
0 1
Астон Вилла Астон Вилла
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
2 1
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
0 0
Манчестер Сити Манчестер Сити
13 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Тамбов
Тамбов
0 1
Рубин Рубин
Краснодар
Краснодар
5 0
Локомотив М Локомотив М
Ахмат
Ахмат
0 1
Ростов Ростов
13 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
1 1
Эйбар Эйбар
Бетис
Бетис
1 1
Вильярреал Вильярреал
Эльче
Эльче
0 1
Гранада Гранада
13 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
2 2
Шальке-04 Шальке-04
Байер
Байер
4 1
Хоффенхайм Хоффенхайм
13 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
3 0
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
1 1
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Фулхэм
Фулхэм
1 1
Ливерпуль Ливерпуль
14 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Сельта
Сельта
23:00
Кадис Кадис
15 декабря

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
20:30
Боруссия М Боруссия М
Вердер
Вердер
22:30
Боруссия Д Боруссия Д
Герта
Герта
22:30
Майнц Майнц
15 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
21:00
Челси Челси
Манчестер Сити
Манчестер Сити
23:00
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
16 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Ротор
Ротор
18:00
Арсенал Арсенал
Сочи
Сочи
18:00
Динамо М Динамо М
Зенит
Зенит
20:00
Спартак М Спартак М
16 декабря

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2 из 2
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
00:00
Атлетик Б Атлетик Б
Барселона
Барселона
23:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
16 декабря

Бундеслига

3 из 5
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Шальке-04
Шальке-04
20:30
Фрайбург Фрайбург
Бавария
Бавария
22:30
Вольфсбург Вольфсбург
Хоффенхайм
Хоффенхайм
22:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
16 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
21:00
Эвертон Эвертон
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
21:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
Арсенал
21:00
Саутгемптон Саутгемптон
17 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 4
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Краснодар
Краснодар
18:00
Уфа Уфа
Химки
Химки
18:00
Локомотив М Локомотив М
Ростов
Ростов
20:00
ЦСКА ЦСКА
17 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
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Астон Вилла
Астон Вилла
21:00
Бёрнли Бёрнли
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
23:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
18 декабря

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Тамбов
Тамбов
18:00
Урал Урал
18 декабря

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Атлетик Б
Атлетик Б
23:00
Уэска Уэска
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1 из 1
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Унион
Унион
22:30
Боруссия Д Боруссия Д
19 декабря

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Атлетико М
Атлетико М
16:00
Эльче Эльче
Барселона
Барселона
18:15
Валенсия Валенсия
Леванте
Леванте
20:30
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
19 декабря

Бундеслига

3 из 6
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Боруссия М
Боруссия М
17:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Аугсбург
Аугсбург
17:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Шальке-04
Шальке-04
17:30
Арминия Арминия
19 декабря

Английская Премьер-лига

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Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
15:30
Ливерпуль Ливерпуль
Саутгемптон
Саутгемптон
18:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Эвертон
Эвертон
20:30
Арсенал Арсенал
20 декабря

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16:00
Алавес Алавес
Гранада
Гранада
18:15
Бетис Бетис
Кадис
Кадис
20:30
Хетафе Хетафе
20 декабря

Бундеслига

2 из 2
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Фрайбург
Фрайбург
17:30
Герта Герта
Вольфсбург
Вольфсбург
20:00
Штутгарт Штутгарт
20 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
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Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
15:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
17:15
Лестер Сити Лестер Сити
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
19:30
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
21 декабря

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2 из 2
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Бёрнли
Бёрнли
20:30
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Челси
Челси
23:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед

Газизов получил около 100 млн рублей после ухода из «Спартака» 

Газета.Ru и ещё 2 3 часа назад
Газизов получил около 100 млн рублей после ухода из «Спартака»
Фото: РИА Новости
Бывший генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов получил около 100 млн рублей после разрыва контракта и досрочного ухода из клуба. Об этом сообщает "РБ-Спорт".
По информации источника, функционер зарабатывал в стане красно-белых 100 тыс. у.е. в месяц. Его трудовой договор был составлен таким образом, что клуб должен был выплатить определенную сумму за прекращение работы Газизова до истечения его срока. Напомним, что специалист проработал в "Спартаке" меньше полугода.
Ранее сообщалось, что руководитель пресс-службы "Ростова" Денис Штанько опроверг информацию о возможном переходе норвежского полузащитника Матиаса Норманна в московский "Спартак".
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