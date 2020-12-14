Газизов получил около 100 млн рублей после ухода из «Спартака» 

Бывший генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов получил около 100 млн рублей после разрыва контракта и досрочного ухода из клуба. Об этом сообщает "РБ-Спорт".

По информации источника, функционер зарабатывал в стане красно-белых 100 тыс. у.е. в месяц. Его трудовой договор был составлен таким образом, что клуб должен был выплатить определенную сумму за прекращение работы Газизова до истечения его срока. Напомним, что специалист проработал в "Спартаке" меньше полугода.