Тренера разгромившей россиян сборной Сербии уволили 

Главный тренер сборной Сербии по футболу Любиш Тумбакович уволен со своего поста после того, как балканская команда не смогла пробиться на чемпионат Европы, сообщил футбольный союз республики.

«Футбольный союз Сербии и Любиша Тумбакович договорились о расторжении договора», — цитирует ТАСС сообщение союза.