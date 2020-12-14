Тренера разгромившей россиян сборной Сербии уволили 

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Российская Премьер-лига

1 из 1
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Сочи
Сочи
2 0
Ахмат Ахмат
7 декабря

Испанская Примера

1 из 1
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Эйбар
Эйбар
0 0
Валенсия Валенсия
7 декабря

Бундеслига

1 из 1
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Хоффенхайм
Хоффенхайм
3 1
Аугсбург Аугсбург
7 декабря

Английская Премьер-лига

1 из 1
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Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
1 2
Саутгемптон Саутгемптон
11 декабря

Российская Премьер-лига

1 из 1
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Химки
Химки
1 0
Арсенал Арсенал
11 декабря

Испанская Примера

1 из 1
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Вальядолид
Вальядолид
3 2
Осасуна Осасуна
11 декабря

Бундеслига

1 из 1
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Вольфсбург
Вольфсбург
2 1
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
11 декабря

Английская Премьер-лига

1 из 1
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Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
1 2
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
12 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
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Ротор
Ротор
1 0
Уфа Уфа
Сочи
Сочи
1 0
Спартак М Спартак М
Зенит
Зенит
3 1
Динамо М Динамо М
12 декабря

Испанская Примера

3 из 4
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Валенсия
Валенсия
2 2
Атлетик Б Атлетик Б
Хетафе
Хетафе
0 1
Севилья Севилья
Уэска
Уэска
1 0
Алавес Алавес
12 декабря

Бундеслига

3 из 6
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РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
2 0
Вердер Вердер
Майнц
Майнц
0 1
Кёльн Кёльн
Фрайбург
Фрайбург
2 0
Арминия Арминия
12 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
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Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
0 1
Астон Вилла Астон Вилла
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
2 1
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
0 0
Манчестер Сити Манчестер Сити
13 декабря

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3 из 4
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Тамбов
Тамбов
0 1
Рубин Рубин
Краснодар
Краснодар
5 0
Локомотив М Локомотив М
Ахмат
Ахмат
0 1
Ростов Ростов
13 декабря

Испанская Примера

3 из 4
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Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
1 1
Эйбар Эйбар
Бетис
Бетис
1 1
Вильярреал Вильярреал
Эльче
Эльче
0 1
Гранада Гранада
13 декабря

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2 из 2
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Аугсбург
Аугсбург
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Шальке-04 Шальке-04
Байер
Байер
4 1
Хоффенхайм Хоффенхайм
13 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
3 0
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
1 1
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Фулхэм
Фулхэм
1 1
Ливерпуль Ливерпуль
14 декабря

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1 из 1
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Сельта
Сельта
23:00
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Айнтрахт Ф
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Вердер
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Герта
22:30
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Манчестер Сити
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00:00
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Хоффенхайм
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Тренера разгромившей россиян сборной Сербии уволили 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 30 минут назад
Главный тренер сборной Сербии по футболу Любиш Тумбакович уволен со своего поста после того, как балканская команда не смогла пробиться на чемпионат Европы, сообщил футбольный союз республики.

«Футбольный союз Сербии и Любиша Тумбакович договорились о расторжении договора», — цитирует ТАСС сообщение союза.

Сборная Сербии заняла третье место в отборочной группе к ЧЕ, проиграв в стыковом матче за путевку на турнир сборной Шотландии. Также сербы были соперником сборной России в Лиге наций, разгромив команду Станислава Черчесова со счетом 5:0 в последней игре турнира. Отмечается, что Тумбакович начал тренерскую карьеру в 1980-х годах и известен по работе с белградским «Партизаном» и сборной Черногории.
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Футбол , Видео , Станислав Черчесов , СБОРНАЯ РОССИИ , ИТАР-ТАСС
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