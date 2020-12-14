Матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком" пройдет при пустых трибунах. Об этом сообщает "СЭ".
На трибуны будут допущены лишь зрители, купившие сезонные абонементы в бизнес-клуб, а также VIP-гости.
Напомним, что игра состоится 16 декабря в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена". Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени. Перед этой игрой сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 38 очков. Подопечные Доменико Тедеско занимают вторую позицию с 35 очками.
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