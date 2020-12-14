Нападающий московского "Спартака" Александр Кокорин может стать игроком итальянской "Фиорентины". Об этом сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, "фиалки" не теряют надежды заполучить в свои ряды 29-летнего форварда, который в прошедшее трансферное окно в статусе свободного агента подписал трудовое соглашение со "Спартаком".
Флорентийский коллектив намерен арендовать игрока до конца сезона-2020/21. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Кокорин провел десять матчей и забил два мяча.
Ранее сообщалось, что бывший вратарь московского "Динамо" и сборной СССР Лев Яшин признан журналом France Football лучшим вратарем в истории футбола.