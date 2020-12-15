Нападающий дортмундской "Боруссии" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд признан лучшим молодым футболистом Европы, сообщает Tuttosport.
Холанд получил награду Golden Boy, которая вручается лучшему молодому футболисту Европы до 21 года.
Нападающий поделился своими эмоциями после получения награды.
"Это мотивация для меня добиваться больших успехов. Хочу достигать новых целей и двигаться вперед", — сказал он.
Напомним, Эрлинг Холанд перешел в дортмундскую "Боруссию" в январе 2020 года из австрийского "Зальцбурга" за €20 млн Ранее "Ростов" опроверг информацию о возможном переходе Норманна в "Спартак".