Тренер московского ЦСКА Василий Березуцкий в интервью на Youtube-канале Василия Конова назвал причину падения уровня российского футбола.

По мнению тренера, основная причина — это потеря конкуренции в связи с лимитом.

Березуцкий считает, что российские футболисты становятся неконкурентоспособными в Европе вследствие ограничений.

Они не тренируются с лучшими, они не тренируются с теми, кто играет в Европе.

«Нельзя говорить, что у нас не растут дарования. Просто их меньше, чем в других странах», — добавил он.

Ранее руководство ЦСКА приняло решение об отставке Гончаренко.