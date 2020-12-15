Тренер московского ЦСКА Василий Березуцкий в интервью на Youtube-канале Василия Конова назвал причину падения уровня российского футбола.
По мнению тренера, основная причина — это потеря конкуренции в связи с лимитом.
Березуцкий считает, что российские футболисты становятся неконкурентоспособными в Европе вследствие ограничений.
Они не тренируются с лучшими, они не тренируются с теми, кто играет в Европе.
«Нельзя говорить, что у нас не растут дарования. Просто их меньше, чем в других странах», — добавил он.
Ранее руководство ЦСКА приняло решение об отставке Гончаренко.