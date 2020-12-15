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Матч пройдет в Санкт-Петербурге 16 декабря. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией посмотреть матч на "Газпром-Арене" смогут только посетители изолированных лож и владельцы сезонных абонементов в клубные бизнес-зоны.

После 18 туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице, набрав 38 очков, "Спартак" идет вторым с 35 очками.