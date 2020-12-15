Матч 19-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским футбольным клубом "Зенит" и московским "Спартаком" пройдет при пустых трибунах. Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".
Матч пройдет в Санкт-Петербурге 16 декабря. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией посмотреть матч на "Газпром-Арене" смогут только посетители изолированных лож и владельцы сезонных абонементов в клубные бизнес-зоны.
После 18 туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице, набрав 38 очков, "Спартак" идет вторым с 35 очками.