Газизов: «Никакого особого пункта в контракте Кокорина нет» 

Я уже не раз говорил, что вокруг «Спартака» полно слухов, и 95% из них неправдивых. Не знаю в чем текущие проблемы Кокорина, я уже в «Спартаке» не работаю, но подозреваю, что все дело в мышечной травме», — сказал Газизов с корреспондентом Sport24 Алиной Матинян.