«Зенит» — «Спартак»: прогноз и ставки на матч РПЛ 16 декабря, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

16 декабря в Санкт-Петербурге, на стадионе «Газпром Арена» пройдет матч 19-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак». Начало прямой трансляции на «Матч ТВ» в 20:00 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом противостояния хозяев поля. Сделать ставку на победу «Зенита» в основное время можно с коэффициентом 1.67, что соответствует 57% вероятности. Успех «Спартака» аналитики оценили коэффициентом 4.70 (20%), ничья в основное время идёт за 4.30 (23%).

Эксперты ждут высокой результативности в матче РПЛ «Сочи» — «Спартак». Поставить на тотал больше 2.5 гола можно за 1.70, а на тотал меньше 2.5 ставят за 2.15. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».

«Зенит» — «Спартак»: какие делать ставки на матч РПЛ 12 декабря

«Зенит» довольно быстро отошел от провала в еврокубках. Команда Сергея Семака обыграла «Урал» и «Динамо» , причем в матче с бело-голубыми петербуржцы смотрелись довольно уверенно. Постепенно возвращаются в строй травмированные, а класса исполнителей Семаку вполне хватает для того, чтобы выигрывать в РПЛ на классе. Учитывая осечки «Спартака» и ЦСКА , уже сейчас у зенитовцев есть отрыв в 3 очка. Победа над красно-белыми может довести преимущество перед каникулами до 6 баллов, это отличный задел на последние 11 туров.

«Спартак» же в очередной раз захлестывают скандалы. Высокие ожидания, постоянное давление и огромное внимание прессы — кажется, все это не идет на пользу команде Доменико Тедеско Шамиль Газизов покинул команду, Александр Кокорин , кажется, тоже скоро отправится на выход, а немецкий специалист едва избежал дисквалификации после скандала в Сочи. За всем этим, к сожалению, не просматривается яркой игры. Скамейка у Тедеско короткая, лидеры основательно наелись, а после травмы Соболева нет вариативности даже в нападении. Но, конечно, статус дерби придаст команде спортивной злости, да и москвичам очень важно хотя бы не проиграть, чтобы не отпустить соперника в отрыв.

И все же класс отдельных игроков «Зенита» выше, а скандалы вокруг клуба утихли, и это должно помочь сине-бело-голубым. Тем более, что матч пройдет в Санкт-Петербурге. Спартаковцы будут бороться изо всех сил, но вряд ли смогут увезти из Питера очки. Поставить на победу «Зенита» можно с коэффициентом 1.67 в БК «Фонбет».

Ну а если вы хотите поймать высокий коэффициент, можно сделать ставку на то, что 1-й гол в матче будет забит с пенальти. БК «Фонбет» предлагает на этот исход коэффициент 7.50. К «Зениту» судьи по традиции довольно лояльны, «Спартак» же говорит о работе арбитров часто и много. Так что пенальти в этой игре, которая будет сверхэмоциональной, совсем не исключен. Можно рискнуть!