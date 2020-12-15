СМИ рассказали о новой пассии Аршавина 

Андрея Аршавина заметили с новой девушкой. Как выяснила «Телепрограмма» , предполагаемую пассию бывшего футболиста зовут Татьяна Козырнова, она родом из Барнаула, но уже два года живет в Санкт-Петербурге.

39-летний Аршавин и 33-летняя Козырнова познакомились на вечеринке в честь дня рождения общей подруги. Молодых людей представила Милана Тюльпанова — бывшая жена футболиста Александра Кержакова

«С Андреем мы вместе сидели за праздничным столом на дне рождения нашей общей подруги. Я опоздала и была голодна, а Андрей делал бутерброды с икрой, вот я быстро и определилась с местом», — рассказала Татьяна.

Она отметила, что ее сердце остается свободным, и завоевать его может как Андрей Аршавин, так и другой мужчина.

Алисой Казьминой. Подписчики Козырновой уже посоветовали ей не рожать от Аршавина детей, припомнив некрасивые расставания с предыдущими женами Юлией Барановской

Как сообщал «Рамблер», от обеих женщин у Аршавина есть дети, но ни с кем из них он не поддерживает общение.