Тедеско сможет руководить «Спартаком» в матче с «Зенитом»

«Никаких решений принято сегодня не было. Все материалы дела будут рассмотрены 21 декабря. Это означает, что Тедеско сможет руководить «Спартаком» в ближайшем матче с «Зенитом».

В «Спартаке» остались удовлетворены сегодняшним решением. Клуб постарался сделать все, чтобы защитить интересы команды и Тедеско перед важным матчем», — сообщил корреспонденту Sport24 Арарату Мамбреяну источник, знакомый с ситуацией.

Матч 19-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» — «Спартак» состоится в Санкт-Петербурге в среду, 16 декабря.

Ранее «Спартак» выступил с заявлением, в котором сообщил, что Бородин позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Тедеско. Отмечалось, что, в частности, Бородин указал на иную национальность Тедеско и призвал его покинуть Россию. Сам Бородин отрицает эти обвинения.