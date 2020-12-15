Тедеско сможет руководить «Спартаком» в матче с «Зенитом»

Сегодня, 15 декабря, состоялось заседание КДК РФС, на котором обсуждался в том числе скандал с участием главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско и тренера вратарей «Сочи» Дмитрия Бородина.
«Никаких решений принято сегодня не было. Все материалы дела будут рассмотрены 21 декабря. Это означает, что Тедеско сможет руководить «Спартаком» в ближайшем матче с «Зенитом».
В «Спартаке» остались удовлетворены сегодняшним решением. Клуб постарался сделать все, чтобы защитить интересы команды и Тедеско перед важным матчем», — сообщил корреспонденту Sport24 Арарату Мамбреяну источник, знакомый с ситуацией.
Матч 19-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» — «Спартак» состоится в Санкт-Петербурге в среду, 16 декабря.
Ранее «Спартак» выступил с заявлением, в котором сообщил, что Бородин позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Тедеско. Отмечалось, что, в частности, Бородин указал на иную национальность Тедеско и призвал его покинуть Россию. Сам Бородин отрицает эти обвинения.
При этом вратарь «Сочи» Сослан Джанаев раскритиковал Тедеско за агрессию, а президент клуба Борис Ротенберг призвал дисквалифицировать тренера «Спартака».