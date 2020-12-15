Дюков выдвинут кандидатом на пост президента РФС

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Уволен тренер сборной Сербии по футболу. В последнем матче команда разгромила россиян

Матч 19-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Спартаком" пройдет при пустых трибунах

Футболист "Спартака" Кокорин во второй раз в сезоне пропустит матч против "Зенита"