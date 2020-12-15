Дюков выдвинут кандидатом на пост президента РФС

Общее собрание межрегионального объединения федераций футбола "Северо-Запад" выдвинуло в качестве кандидата на пост президента Российского футбольного союза (РФС) действующего главу Александра Дюкова. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
Заседание собрания прошло 15 декабря в Санкт-Петербурге. В качестве кандидата в исполком организации выдвинута президент Федерации футбола Санкт-Петербурга, председатель совета директоров ФК "Зенит" Елена Илюхина. Выборы пройдут в феврале 2021 года.
Председатель правления компании "Газпром нефть" Дюков возглавляет РФС с 22 февраля 2019 года. С 2008 по 2017 год он являлся президентом "Зенита". С 2017 года до назначения в РФС возглавлял совет директоров "Зенита".