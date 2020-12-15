Кокорин не сыграет в выездном матче 19-го тура РПЛ против «Зенита», который стартует в 20:00 в среду 16 декабря. Также Кокорин пропустил матч 18-го тура против «Сочи» (0:1). В Bobsoccer сообщили в конце прошлой недели о том, что Кокорин тренировался в общей группе перед игрой с «Сочи». Также Кокорин пропустил матчи против «Зенита» и «Сочи» в первом круге.
— Конечно же, это полная глупость. Никакого особого пункта в контракте Кокорина нет. И быть такого не может. Иначе я не подписал бы такой контракт, юристы клуба не одобрили бы сделку, да и сам Леонид Федун был бы против. Я уже не раз говорил, что вокруг «Спартака» полно слухов, и 95% из них неправдивых. Не знаю в чем текущие проблемы Кокорина, я уже в «Спартаке» не работаю, но подозреваю, что все дело в мышечной травме, — сказал Газизов Sport24.
Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком» минувшим летом. Тогда Газизов работал генеральным директором.
В «Зените» не стали продлевать контракт с Кокориным поле освобождения из тюремного заключения в 2019-м. В начале 2020-го Кокорина отправили в аренду в «Сочи», хотя главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил о том, что Кокорин необходим его команде.
8 декабря Газизов покинул пост в «Спартаке».
В текущем сезоне Кокорин провел восемь матчей в РПЛ, забил два мяча и отдал результативную передачу.