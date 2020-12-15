Боярский посоветовал Кокорину сменить клуб

Артист Михаил Боярский посоветовал нападающему «Спартака» Александру Кокорину сменить клуб.
«Печально и для «Спартака», и для «Зенита», что Кокорин не полетит в Петербург. Саше стоит уехать отсюда подальше! У него не складывается в «Спартаке»», — цитирует Боярского портал Sport24.
Ранее стало известно, что 29-летний Кокорин не полетит в Петербург на матч против петербургского «Зенита». Игра состоится 16 декабря.
В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в восьми матчах РПЛ, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Несколько встреч он пропустил из-за травмы.