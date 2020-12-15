Заподозренного в нанесении ножевых ранений экс-игрока «Спартака» отпустили 

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Арестованный по подозрению в нанесении ножевых ранений футболист амстердамского «Аякса» Квинси Промес отпущен из-под стражи. Об этом сообщается в аккаунте прокуратуры голландской столицы в Twitter

По мнению окружного прокурора Амстердама, оснований для продления срока предварительного заключения нет. При этом расследование продолжается, а форвард остается в числе подозреваемых.

Промеса арестовали в воскресенье, 13 декабря. Игрока подозревают в нападении на родственника во время семейной вечеринки, прошедшей в июне.

В нынешнем сезоне Промес провел за «Аякс» 18 матчей во всех турнирах. Игрок забил пять мячей и сделал одну голевую передачу.