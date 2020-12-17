Российский тренер Андрей Тихонов заявил, что состязания в Российской премьер-лиге (РПЛ) не способствую успешному выступлению отечественных клубов в европейских кубках. По его словам, РПЛ является очень медленным чемпионатом.
Бывший игрок «Спартака» отметил, что лучшие клубы РПЛ, попадая на международную арену, не могут справиться со скоростями, сообщает «РБ-Спорт».
Мы не конкурируем даже со средними командами Европы, — подчеркнул Тихонов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что из шести клубов РПЛ только «Краснодар» смог выйти в весеннюю часть еврокубков. После третьего места на групповом этапе Лиги чемпионов южане попали в Лигу Европы. Там в 1/16 финала их ждёт противостояние с загребским «Динамо». Первые матчи стадии плей-офф запланированы на 18 февраля, ответные — на 25 февраля.