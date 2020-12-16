Нападающего ЦСКА хотели забрать в армию Белоруссии 

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Матч-центр
11 декабря

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Химки
Химки
1 0
Арсенал Арсенал
11 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
3 2
Осасуна Осасуна
11 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
2 1
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
11 декабря

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
1 2
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
12 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Ротор
Ротор
1 0
Уфа Уфа
Сочи
Сочи
1 0
Спартак М Спартак М
Зенит
Зенит
3 1
Динамо М Динамо М
12 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Валенсия
Валенсия
2 2
Атлетик Б Атлетик Б
Хетафе
Хетафе
0 1
Севилья Севилья
Уэска
Уэска
1 0
Алавес Алавес
12 декабря

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
1 1
Герта Герта
Майнц
Майнц
0 1
Кёльн Кёльн
Боруссия Д
Боруссия Д
1 5
Штутгарт Штутгарт
12 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
0 1
Астон Вилла Астон Вилла
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
2 1
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
0 0
Манчестер Сити Манчестер Сити
13 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Тамбов
Тамбов
0 1
Рубин Рубин
Краснодар
Краснодар
5 0
Локомотив М Локомотив М
ЦСКА
ЦСКА
2 2
Урал Урал
13 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
1 1
Эйбар Эйбар
Бетис
Бетис
1 1
Вильярреал Вильярреал
Эльче
Эльче
0 1
Гранада Гранада
13 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
2 2
Шальке-04 Шальке-04
Байер
Байер
4 1
Хоффенхайм Хоффенхайм
13 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
3 0
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
1 1
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Фулхэм
Фулхэм
1 1
Ливерпуль Ливерпуль
14 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Сельта
Сельта
4 0
Кадис Кадис
15 декабря

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
3 3
Боруссия М Боруссия М
Штутгарт
Штутгарт
2 2
Унион Унион
Вердер
Вердер
1 2
Боруссия Д Боруссия Д
15 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 1
Челси Челси
Манчестер Сити
Манчестер Сити
1 1
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
16 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
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Ротор
Ротор
18:00
Арсенал Арсенал
Сочи
Сочи
18:00
Динамо М Динамо М
Зенит
Зенит
20:00
Спартак М Спартак М
16 декабря

Испанская Примера

2 из 2
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Реал Мадрид
Реал Мадрид
3 1
Атлетик Б Атлетик Б
Барселона
Барселона
23:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
16 декабря

Бундеслига

3 из 5
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Шальке-04
Шальке-04
20:30
Фрайбург Фрайбург
Хоффенхайм
Хоффенхайм
22:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Бавария
Бавария
22:30
Вольфсбург Вольфсбург
16 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
21:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Лестер Сити
Лестер Сити
21:00
Эвертон Эвертон
Арсенал
Арсенал
21:00
Саутгемптон Саутгемптон
17 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Краснодар
Краснодар
18:00
Уфа Уфа
Химки
Химки
18:00
Локомотив М Локомотив М
Ахмат
Ахмат
20:00
Рубин Рубин
17 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
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Астон Вилла
Астон Вилла
21:00
Бёрнли Бёрнли
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
23:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
18 декабря

Российская Премьер-лига

1 из 1
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Тамбов
Тамбов
18:00
Урал Урал
18 декабря

Испанская Примера

1 из 1
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Атлетик Б
Атлетик Б
23:00
Уэска Уэска
18 декабря

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1 из 1
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Унион
Унион
22:30
Боруссия Д Боруссия Д
19 декабря

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3 из 5
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Атлетико М
Атлетико М
16:00
Эльче Эльче
Барселона
Барселона
18:15
Валенсия Валенсия
Осасуна
Осасуна
20:30
Вильярреал Вильярреал
19 декабря

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3 из 6
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Боруссия М
Боруссия М
17:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Майнц
Майнц
17:30
Вердер Вердер
Шальке-04
Шальке-04
17:30
Арминия Арминия
19 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
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Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
15:30
Ливерпуль Ливерпуль
Саутгемптон
Саутгемптон
18:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Эвертон
Эвертон
20:30
Арсенал Арсенал
20 декабря

Испанская Примера

3 из 4
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Сельта
Сельта
16:00
Алавес Алавес
Гранада
Гранада
18:15
Бетис Бетис
Кадис
Кадис
20:30
Хетафе Хетафе
20 декабря

Бундеслига

2 из 2
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Фрайбург
Фрайбург
17:30
Герта Герта
Вольфсбург
Вольфсбург
20:00
Штутгарт Штутгарт
20 декабря

Английская Премьер-лига

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Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
15:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
17:15
Лестер Сити Лестер Сити
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
19:30
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
21 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
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Бёрнли
Бёрнли
20:30
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Челси
Челси
23:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
22 декабря

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Валенсия
Валенсия
19:30
Севилья Севилья
Эльче
Эльче
19:30
Осасуна Осасуна
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
21:45
Атлетико М Атлетико М
23 декабря

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Вильярреал
00:00
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Вальядолид
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00:00
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Нападающего ЦСКА хотели забрать в армию Белоруссии 

Газета.Ru 2 часа назад
Футбольный агент Валерий Исаев рассказал, что Белорусская федерации футбола (АБФФ) шантажировала нападающего московского ЦСКА Илью Шкурина, передает "Белсат".
Напомним, что нападающий ЦСКА отказался выступать за национальную команду при действующем президенте Белоруссии Александре Лукашенко.

"Нам конкретно сказал один из тренеров: если Шкурин не приедет в сборную, то его заберут в армию", — сказал Исаев.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Илья Шкурин провел за ЦСКА семь матчей и забил три мяча.
Ранее сообщалось, что Василий Березуцкий — основной кандидат на пост главного тренера ЦСКА.
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Футбол , Видео , Василий Березуцкий , Валерий Исаев , Александр Лукашенко , Илья Шкурин , ЦСКА
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