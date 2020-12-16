Нападающего ЦСКА хотели забрать в армию Белоруссии 

Футбольный агент Валерий Исаев рассказал, что Белорусская федерации футбола (АБФФ) шантажировала нападающего московского ЦСКА Илью Шкурина, передает "Белсат".
Напомним, что нападающий ЦСКА отказался выступать за национальную команду при действующем президенте Белоруссии Александре Лукашенко.
"Нам конкретно сказал один из тренеров: если Шкурин не приедет в сборную, то его заберут в армию", — сказал Исаев.
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Илья Шкурин провел за ЦСКА семь матчей и забил три мяча.
Ранее сообщалось, что Василий Березуцкий — основной кандидат на пост главного тренера ЦСКА.