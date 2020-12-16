По мнению экс-футболиста, на текущий момент Кокорин не приносит "Спартаку" малоэффективен в московском клубе.

"Для меня это тоже сожаление, я люблю его как футболиста. На месте Газизова тоже взял бы его. Но пока Саша не является главной скрипкой у москвичей. Кокорин в Италии? Может, для него это лучший вариант. Уехать из России, поиграть в другой атмосфере. Там он будет просто Саша Кокорин, а здесь к нему очень много внимания, в том числе нефутбольного", — цитирует Аршавина "Матч ТВ".

Ранее СМИ сообщали об интересе к Кокорину со стороны итальянской "Фиорентины".