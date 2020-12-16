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Дмитрий Харатьян получил травму в футбольном матче с медиками 

News.ru 46 минут назад
Актёр Дмитрий Харатьян пострадал во время товарищеского Матча благодарности по футболу. Игра прошла в московском манеже «Спартак» и была приурочена к Дню Конституции России.
На поле встретились команды «Росич-Старко», состоявшей большей частью из артистов, и «АнтиCOVID-19», участниками которой стали медики. Из соображений безопасности в условиях пандемии матч проводился без зрителей.
Он не обошёлся без острых моментов. После очередной борьбы за мяч Харатьян упал и не смог самостоятельно подняться с газона. С поврежденной ногой актёр был вынужден покинуть поле на носилках в сопровождении бригады врачей.
Впрочем, его боевой дух это не подорвало, ведь ещё перед началом турнира, он напутствовал участников цитатой стихотворения Евгения Евтушенко: «Если всё переломалось, как невозможно предрешить, скажи себе такую малость: и это надо пережить».
Хотя игра закончилась с равным счетом 6:6, после финального свистка арбитра кубок чемпионов был вручён команде «АнтиCOVID-19», передаёт kino-teatr.ru.
Ранее, как писал NEWS.ru, министр спорта Олег Матыцин поблагодарил Российский футбольный союз и Федерацию регби России за возобновление чемпионатов страны во время пандемии коронавируса.
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Футбол , Видео , Олег Матыцин , Евгений Евтушенко , Дмитрий Харатьян , Спартак , РФС , Кино-Театр.Ру
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