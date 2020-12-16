Актёр Дмитрий Харатьян пострадал во время товарищеского Матча благодарности по футболу. Игра прошла в московском манеже «Спартак» и была приурочена к Дню Конституции России.

На поле встретились команды «Росич-Старко», состоявшей большей частью из артистов, и «АнтиCOVID-19», участниками которой стали медики. Из соображений безопасности в условиях пандемии матч проводился без зрителей.

Он не обошёлся без острых моментов. После очередной борьбы за мяч Харатьян упал и не смог самостоятельно подняться с газона. С поврежденной ногой актёр был вынужден покинуть поле на носилках в сопровождении бригады врачей.

Впрочем, его боевой дух это не подорвало, ведь ещё перед началом турнира, он напутствовал участников цитатой стихотворения Евгения Евтушенко : «Если всё переломалось, как невозможно предрешить, скажи себе такую малость: и это надо пережить».

Хотя игра закончилась с равным счетом 6:6, после финального свистка арбитра кубок чемпионов был вручён команде «АнтиCOVID-19», передаёт kino-teatr.ru.