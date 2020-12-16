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Во время матча 19-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» между болельщиками клубов возникла стычка. Часть болельщиков «Спартака» пыталась пробраться к болельщикам хозяев. Начавшуюся массовую драку остановили представители ОМОНа. Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров, фанатов «Зенита» было около 250 человек, фанатов «Спартака» — примерно 70 человек.

Стоит отметить, что согласно рекомендациям РПЛ присутствие зрителей на основных трибунах «Газпром-Арены» на сегодняшнем матче запрещено. Фанатам было разрешено находиться лишь в изолированных боксах стадиона.